Preghiera della sera 5 Maggio 2021: “liberami da ogni mia collera” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “liberami da ogni mia collera”, è la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 maggio 2021) “damia”, è lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : Nella contemplazione amorosa, tipica della #preghiera più intima, non servono tante parole: basta uno sguardo, bast… - Avvenire_Nei : Maggio. La preghiera a Maria per la fine della pandemia / IL TESTO / I 30 SANTUARI ?? - vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco recita il Rosario in San Pietro insieme ai fedeli per chiedere alla Vergine Maria la fine d… - goxaway : @afoolwhodreams_ era l'ora della preghiera della sera - isabelladichio : RT @Pontifex_it: Nella contemplazione amorosa, tipica della #preghiera più intima, non servono tante parole: basta uno sguardo, basta esser… -