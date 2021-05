Precari | in arrivo il decreto scuola per assumere chi già lavora Fusacchia tuona | “Niente sanatorie | subito vertice di maggioranza”

Ultime Notizie dalla rete : Precari arrivo

leggi anche l'articolo > Chi è Patrizio Bianchi, il nuovo ministro dell'Istruzione: carriera e vita privata Decreto Scuola 2021, sanatoria per i docentiè in? Le dichiarazioni di ...Inuna nuova migrazione? Resta, quindi, necessario affrontare seriamente la questione della mobilità dei docenti. Da una parte è giusto e doveroso stabilizzare i, in qualche modo, e ...In queste ore al ministero […] È una parola che al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi non piace perché non rispecchia in pieno la sua idea di scuola. Dunque meglio utilizzarla, pur tenendo nel ...“Subito dopo la notizia dell’accettazione del piano di riequilibrio finanziario da parte del Ministero dell’Interno, grande è stata la soddisfazione espressa dall’amministrazione comunale per quello c ...