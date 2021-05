Portella: 'Napoli, pericolo contagi: 5 giorni decisivi' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Napoli - Giuseppe Portella , direttore del laboratorio della Federico II che elabora i tamponi del Napoli , è intervenuto a Radio Punto Nuovo : " Maksimovic , nella normale routine in cui sono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021)- Giuseppe, direttore del laboratorio della Federico II che elabora i tamponi del, è intervenuto a Radio Punto Nuovo : " Maksimovic , nella normale routine in cui sono ...

Advertising

ilnapolionline : Giuseppe Portella (resp. tamponi Ssc Napoli): 'Maksimovic? Entro venerdì due giri per conoscere l'esito' -… - 100x100Napoli : Il professor #Portella a #RadioKissKissNapoli. - sportli26181512 : Portella: 'Napoli, pericolo contagi: 5 giorni decisivi': Il direttore del laboratorio della Federico II: 'Dopo che… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ON AIR - Portella: 'Maksimovic positivo al Covid-19, tamponi per il Napoli oggi e venerdì' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Portella: 'Napoli, ripetuti i tamponi al gruppo squadra, ulteriori test prima della partenza per La Spezia' htt… -