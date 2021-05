(Di mercoledì 5 maggio 2021) Daè possibile effettuare il vaccinopresso ladi: 100 somministrazioni al giorno con l’obiettivo di raddoppiarle in breve tempo. Il presidio vaccinale, prenotabile sul portale regionale dedicato, va ad aggiungersi sul territorio a quello già esistente presso la Asl di via dei Castelli Romani.“Una buona notizia per i cittadini die dei territori limitrofi – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Con questo nuovo presidio vaccinale la nostra Città supera le 200 somministrazioni giornaliere (oltre 100 presso la Asl e 100 presso la ...

CorriereCitta : Pomezia, da oggi vaccini anti-Covid anche alla Clinica Sant’Anna: ecco tutte le info - SrlSmart : Per un ingresso una colonna o il salone, le piastrelle adesive si adattano in ogni ambiente! scoprile oggi!… - ilfaroonline : Vaccini anti-Covid, da oggi a Pomezia anche presso la clinica Sant’Anna - EcoLitoraleTv : Vaccini anti-Covid, da oggi a Pomezia anche presso la Clinica Sant'Anna - AnnaMar74773335 : RT @ZuccalaAdriano: Oggi ho avuto il piacere di conoscere Ermenegildo Francioni, centenario di #Pomezia Un uomo che ha vissuto un secolo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia oggi

iL Meteo

In questo fazzoletto di periferia al confine conci sono i laboratori della biotech ...la biotech di Aurisicchio fattura circa 2 milioni l'anno e collabora con gruppi come Novartis, Glaxo, ...La natura ha regalato spettacolo intorno alle ore 13 di, lunedì 3 maggio 2021, nei cieli sopra il litorale romano. Una sorta di arcobaleno circolare è ... in particolare dae Ardea. Ma di ...Pomezia. Vaccini anti-Covid anche presso la Clinica Sant'Anna. Ecco le dichiarazioni del sindaco, Adriano Zuccalà ...L’amministratore della società che gestisce la palestra, oltre ad essere stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro per l’impiego delle maestranze “in nero” con l’irr ...