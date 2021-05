Politecnico di Torino, al via l'iniziativa culturale “Cinque Libri” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Torino (ITALPRESS) – In un momento storico caratterizzato da comunicazioni estremamente numerose e spesso molto brevi, il Politecnico di Torino è convinto che il libro sia più importante che mai, un antidoto potente per orientarsi nel frastuono spesso assordante dell'attualità. Libro, quindi, inteso come oggetto a cui dedicare tempo e attenzione, che genera riflessioni e ragionamenti, stimola il dialogo e costruisce, pagina dopo pagina, le basi del sapere. Nasce così l'iniziativa “Cinque Libri”. La formula (ispirata a quella di un noto sito britannico) è semplice: il Politecnico chiede a degli esperti di raccomandare Cinque Libri riguardanti un argomento di interesse non solo per la comunità dell'Ateneo ma anche, potenzialmente, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)(ITALPRESS) – In un momento storico caratterizzato da comunicazioni estremamente numerose e spesso molto brevi, ildiè convinto che il libro sia più importante che mai, un antidoto potente per orientarsi nel frastuono spesso assordante dell'attualità. Libro, quindi, inteso come oggetto a cui dedicare tempo e attenzione, che genera riflessioni e ragionamenti, stimola il dialogo e costruisce, pagina dopo pagina, le basi del sapere. Nasce così l'”. La formula (ispirata a quella di un noto sito britannico) è semplice: ilchiede a degli esperti di raccomandareriguardanti un argomento di interesse non solo per la comunità dell'Ateneo ma anche, potenzialmente, per ...

