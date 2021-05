PNRR, Colao: digitalizzazione per modernizzare Paese (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Attraverso il PNRR si punta alla digitalizzazione del Paese, con lo sviluppo delle reti e del 5G, e della Pubblica amministrazione per raggiungere “importanti obiettivi di modernizzazione”. E’ quanto ha sottolineato oggi, intervenendo alla presentazione del Rapporto COTEC-BEI “The Digitalisation of SMEs in Italy”, il Ministro dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao. “Il PNRR appena approvato dal Governo è la chiave per affrontare questa sfida di modernizzazione del Paese. Abbiamo a disposizione quasi 50 miliardi sul digitale per realizzare progetti concreti per la modernizzazione della PA, per irrobustire le competenze digitali, quelle STEM nel sistema educativo, per sviluppare la telemedicina e la sanità digitale, per sostenere le imprese che investono nel digitale”, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Attraverso ilsi punta alladel, con lo sviluppo delle reti e del 5G, e della Pubblica amministrazione per raggiungere “importanti obiettivi di modernizzazione”. E’ quanto ha sottolineato oggi, intervenendo alla presentazione del Rapporto COTEC-BEI “The Digitalisation of SMEs in Italy”, il Ministro dell’Innovazione tecnologica Vittorio. “Ilappena approvato dal Governo è la chiave per affrontare questa sfida di modernizzazione del. Abbiamo a disposizione quasi 50 miliardi sul digitale per realizzare progetti concreti per la modernizzazione della PA, per irrobustire le competenze digitali, quelle STEM nel sistema educativo, per sviluppare la telemedicina e la sanità digitale, per sostenere le imprese che investono nel digitale”, ...

Key4biz : #Colao a #CTCF: “Grazie al digitale sarà più facile far ripartire la crescita e farcela come Paese. Al posto di dir… - campagnano_g : RT @InnovazioneGov: “Il #PNRR appena approvato è la chiave per la modernizzazione del Paese.' Così il ministro Vittorio #Colao alla present… - paada3 : RT @InnovazioneGov: “Il #PNRR appena approvato è la chiave per la modernizzazione del Paese.' Così il ministro Vittorio #Colao alla present… - InnovazioneGov : “Il #PNRR appena approvato è la chiave per la modernizzazione del Paese.' Così il ministro Vittorio #Colao alla pre… - paoloigna1 : RT @Key4biz: #Colao a #CTCF: “Grazie al digitale sarà più facile far ripartire la crescita e farcela come Paese. Al posto di dire ‘non si p… -