Playstation 5 | Mediaword annuncia nuove scorte

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ di nuovo disponibile la5.hato che ci sonodella consolle di nuova generazione in arrivo. Il negozio di elettronica ha pubblicato l’annuncio sul suo sito: “5 sta per tornare disponibile nel nostro catalogo. Per prepararti all’acquisto registrati subito all’area personale My MediaWorld su mediaworld.it. Se sei già registrato, assicurati che i tuoi dati di spedizione e fatturazione siano aggiornati. Continua a seguirci e tieniti pronto!“. Leconsolle saranno dunque acquistabili dalla pagina di e-commerce del sito, QUI. Tuttavia non è ancora possibile sapere la data né quante saranno ledisponibili. Come ben sa chi da tempo è alla ricerca di una consolle non resta che ...