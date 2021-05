Play Time, il progetto pilota per l’autonomia di adulti con disabilità (Di mercoledì 5 maggio 2021) Parte in questi giorni “Play Time”, un progetto pilota, promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’Associazione I Pellicani e la Cooperativa sociale L’Impronta, che intende promuovere, fino a luglio prossimo, concrete opportunità di sperimentazione dell’autonomia e partecipazione ai processi comunitari di persone adulte con disabilità all’interno del quartiere di San Tommaso De’ Calvi. Destinatario del progetto è, infatti, un gruppo di 18 persone adulte con disabilità, individuate dal Comune di Bergamo in collaborazione con la stessa Associazione I Pellicani, dei quali 10 frequentano i servizi socio occupazionali e 8 sono ospiti dei laboratori per le autonomie. Di questi 18, undici erano precedentemente utenti di “Scuola di vita autonoma”, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Parte in questi giorni “”, un, promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’Associazione I Pellicani e la Cooperativa sociale L’Impronta, che intende promuovere, fino a luglio prossimo, concrete opportunità di sperimentazione dele partecipazione ai processi comunitari di persone adulte conall’interno del quartiere di San Tommaso De’ Calvi. Destinatario delè, infatti, un gruppo di 18 persone adulte con, individuate dal Comune di Bergamo in collaborazione con la stessa Associazione I Pellicani, dei quali 10 frequentano i servizi socio occupazionali e 8 sono ospiti dei laboratori per le autonomie. Di questi 18, undici erano precedentemente utenti di “Scuola di vita autonoma”, ...

Vichylombrichy : @wRoNg_imagine_ Oggi stavo scrivendo una ff e non mi veniva in italiano bold of you ?????? sorry italiano your time is… - ChristianTolve : @MarcoR222 Sisi ovvio però IT S TIME TO PLAY THE GAME ?? - BardellaAndrea : RT @OlimpiaMI1936: Per l'Olimpia è l'ora di Gara 5, Coach Messina: 'Andiamo in campo con impegno massimo e decisione' ? - RoxyRosaliaR : RT @rtl1025: “Regina di cuori Tra mille colori Sei sempre più bella e della notte la mia stella” ?? Nella #Suite1025 Prime Time Live @Piero… - bossebasta : RT @OlimpiaMI1936: Per l'Olimpia è l'ora di Gara 5, Coach Messina: 'Andiamo in campo con impegno massimo e decisione' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Play Time Genius: Aretha arriva su Disney+ a giugno Un uomo miserabile Nel 1968, Aretha appare sulla copertina del Time Magazine, ma è devastata quando ... tra cui "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Chain of Fools", "Don't Play That Song" e "...

morto Nick Kamen, il cantante di Each Time You Break My Heart La popstar britannica Nick Kamen, idolo degli anni '80, lottava da tempo contro il cancro. Il suo volto da pubblicità è stato lanciato nel mondo della musica grazie a un'intuizione di ...

È morto Nick Kamen, il cantante di Each Time You Break My Heart Wired Italia Cowboys Cut To 90, Release 6, Including Antwaun Woods Updated by the minute, our Dallas Cowboys 2021 NFL Free Agency Tracker: News and views on the roster-building effort ...

Baseball’s sweetest song: Willie Mays, forever young, is 90 Willie Mays is turning 90, and no mistaking that number. It strikes with the clarity of a line drive. Mays played in a sport measured by milestones — 3,000 hits, 500 homers, signposts he passed and ...

Un uomo miserabile Nel 1968, Aretha appare sulla copertina delMagazine, ma è devastata quando ... tra cui "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Chain of Fools", "Don'tThat Song" e "...La popstar britannica Nick Kamen, idolo degli anni '80, lottava da tempo contro il cancro. Il suo volto da pubblicità è stato lanciato nel mondo della musica grazie a un'intuizione di ...Updated by the minute, our Dallas Cowboys 2021 NFL Free Agency Tracker: News and views on the roster-building effort ...Willie Mays is turning 90, and no mistaking that number. It strikes with the clarity of a line drive. Mays played in a sport measured by milestones — 3,000 hits, 500 homers, signposts he passed and ...