Pink e il racconto del Covid: “Pensavo di morire” (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’artista ha raccontato la sua esperienza in un’intervista Pink, artista di successo, come tanti, in questi mesi ha avuto a che fare, in prima persona, con il virus e con il Covid. La cantante ne ha parlato apertamente in un’intervista nel programma Heart Radio, ripercorrendo quei terribili giorni di preoccupazione e di apprensione anche perché insieme a lei era risultato positivo anche il figlio Jameson di 4 anni. “È stato davvero brutto. Pensavo di morire e ho riscritto il mio testamento”. Non hanno contratto il virus, invece, il marito Carey Hart e la loro primogenita Willow. Proprio sulla figlia ha detto: “Ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto ‘Ho solo bisogno che tu dica a Willow quanto la amo‘” – e poi – “Come genitore, pensi: ‘Cosa lascio a mio figlio? Cosa sto insegnando loro? Ce la faranno in questo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’artista ha raccontato la sua esperienza in un’intervista, artista di successo, come tanti, in questi mesi ha avuto a che fare, in prima persona, con il virus e con il. La cantante ne ha parlato apertamente in un’intervista nel programma Heart Radio, ripercorrendo quei terribili giorni di preoccupazione e di apprensione anche perché insieme a lei era risultato positivo anche il figlio Jameson di 4 anni. “È stato davvero brutto.die ho riscritto il mio testamento”. Non hanno contratto il virus, invece, il marito Carey Hart e la loro primogenita Willow. Proprio sulla figlia ha detto: “Ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto ‘Ho solo bisogno che tu dica a Willow quanto la amo‘” – e poi – “Come genitore, pensi: ‘Cosa lascio a mio figlio? Cosa sto insegnando loro? Ce la faranno in questo ...

