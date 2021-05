Pillola del giorno dopo | cosa c’è da sapere

Leggi su dilei

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladelè un metodo di contraccezione di emergenza recentemente diventata un farmaco senza obbligo di prescrizione (categoria di farmaci SOP). Secondo le evidenze scientifiche raccolte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce ladelcome una metodica di contraccezione di supporto (ndr. in riferimento al fatto che il suo utilizzo come contraccettivo non è da considerarsi abituale ma come “aiuto” nei casi in cui non vengano impiegati altri metodi nel modo corretto) da utilizzare il prima possibile a seguito di un rapporto sessuale non protetto, può prevenire il 95% delle gravidanze indesiderate se assunta entro tre/cinque giorni, a seconda delle formulazioni ormonali, dal rapporto non protetto. Abbiamo chiesto alla Dott.ssa Graziana ...