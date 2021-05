Pesca illegale di ricci di mare sul litorale di San Vito | sanzionati in due anche per aver violato il coprifuoco

DiDimiero : RT @AnsaAbruzzo: Pesca illegale, pugliesi sanzionati dalla Gdf di Pescara - AnsaAbruzzo : Pesca illegale, pugliesi sanzionati dalla Gdf di Pescara - AnsaPuglia : Pesca illegale, pugliesi sanzionati dalla Gdf di Pescara. In due a San Vito pescavano ricci. Sanzionati anche su Co… - NotizieAbruzzo : San Vito Teatino, pesca illegale: sanzionate due persone - YouTvrs : Pesca illegale: la Guardia Costiera sequestra attrezzi da posta abusivi - -

Due pescatori di ricci di mare provenienti dalla Puglia sono stati fermati e sanzionati a San Vito Chietino dalla guardia di finanza pere violazione delle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. I militari della stazione navale di Pescara lo scorso weekend hanno colto in ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Prosegue la costante attività di vigilanza e controllo da parte della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto per contrastare il fenomeno della. Nella giornata di ieri 04 maggio 2021, durante il pattugliamento del tratto di mare antistante i comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima, il personale ...Traffico illegale di rifiuti partito da una azienda della provincia di Salerno tra maggio e dicembre 2020, circa 7900 tonnellate trasportate in Tunisia e “smaltite” presso un’azienda che in realtà ...Due pescatori di ricci di mare fermati e sanzionati a San Vito Marina dalla Guardia di Finanza di Pescara. I due oltre che per pesca illegale devono rispondere anche della violazione delle norme anti ...