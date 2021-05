Percorso Giro d’Italia 2021: le 21 tappe nel dettaglio. Svettano la Sacile-Cortina d’Ampezzo e la Verbania-Alpe Motta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 inizierà questo sabato con una cronometro totalmente pianeggiante, di 8,6 chilometri, la quale si snoderà tra le strade di Torino. Domenica, invece, andrà in onda la seconda frazione, la Stupingi-Novara di 179 chilometri. Essa non presenta grosse difficoltà dal punto di vista altimetrico ed è destinata a concludersi con uno sprint di gruppo. Lo scenario, invece, cambierà il di successivo, quando si affronterà la Biella-Canale di 190 chilometri. La tappa in questione, infatti, presenta un finale tortuoso con ben quattro salite brevi (Piancanelli, Castino, Manera, Guarene) ove i velocisti più puri potrebbero staccarsi. Martedì 11 maggio è in programma la prima tappa con arrivo in salita di questo Giro d’Italia: la Piacenza-Sestola di 187 chilometri. Gli ultimi 100 chilometri di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilinizierà questo sabato con una cronometro totalmente pianeggiante, di 8,6 chilometri, la quale si snoderà tra le strade di Torino. Domenica, invece, andrà in onda la seconda frazione, la Stupingi-Novara di 179 chilometri. Essa non presenta grosse difficoltà dal punto di vista altimetrico ed è destinata a concludersi con uno sprint di gruppo. Lo scenario, invece, cambierà il di successivo, quando si affronterà la Biella-Canale di 190 chilometri. La tappa in questione, infatti, presenta un finale tortuoso con ben quattro salite brevi (Piancanelli, Castino, Manera, Guarene) ove i velocisti più puri potrebbero staccarsi. Martedì 11 maggio è in programma la prima tappa con arrivo in salita di questo: la Piacenza-Sestola di 187 chilometri. Gli ultimi 100 chilometri di ...

