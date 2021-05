Perché vale la pena rileggere le storie cupe e fantastiche di Chiara Palazzolo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non mi uccidere, film gotico horror da poco in sala, girato da Andrea De Sica e con Alice Pagani e Rocco Fasani, può essere piaciuto o meno (a noi di Wired non tanto), ma ha comunque il merito di aver riportato all’attenzione del pubblico il nome di un’autrice prematuramente scomparsa, che firmò nel 2005, sette anni prima di lasciarci, il romanzo omonimo a cui è ispirato. Parliamo di Chiara Palazzolo e il pezzo che segue ha l’implicito invito a riscoprirla. La Palazzolo, originaria di un paese in provincia di Siracusa, ma residente a Roma, è stata una delle migliori autrici gotiche italianei. La sua trilogia più famosa, che parla di morti, di ritornanti e relativi cacciatori, è sì fatta per essere un young adult, ma non aspettatevi Twilight, per favore. La Palazzolo immette in una classica storia d’amore e morte ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non mi uccidere, film gotico horror da poco in sala, girato da Andrea De Sica e con Alice Pagani e Rocco Fasani, può essere piaciuto o meno (a noi di Wired non tanto), ma ha comunque il merito di aver riportato all’attenzione del pubblico il nome di un’autrice prematuramente scomparsa, che firmò nel 2005, sette anni prima di lasciarci, il romanzo omonimo a cui è ispirato. Parliamo die il pezzo che segue ha l’implicito invito a riscoprirla. La, originaria di un paese in provincia di Siracusa, ma residente a Roma, è stata una delle migliori autrici gotiche italianei. La sua trilogia più famosa, che parla di morti, di ritornanti e relativi cacciatori, è sì fatta per essere un young adult, ma non aspettatevi Twilight, per favore. Laimmette in una classica storia d’amore e morte ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché vale Recovery plan presentato dal governo, ecco cosa prevede per la provincia di Siracusa Sono anzitutto contento perché si concretizza un tema che ho seguito personalmente in questi 3 anni di lavoro. Ci sarà il ... Altro intervento riguarda il cosiddetto bypass ferroviario di Augusta, vale a ...

Comprendere la scadenza dei codici LEI e come rinnovarli GLEIF aggiunge anche che "I promotori dell'iniziativa LEI, vale a dire il G20, FSB (Financial ... Perché Evitare la Scadenza del LEI Un LEI scaduto può avere ripercussioni negative nel veloce mondo ...

