Perché in Belgio il Ramadan sta rallentando le vaccinazioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel momento in cui la campagna di vaccinazione sta accelerando in Belgio, permettendo al paese di essere ai primi posti della classifica dell’Unione europea, il governo della regione di Bruxelles si è trovato di fronte a un problema inaspettato per raggiungere gli obiettivi dei gruppi prioritari. “Il periodo del Ramadan verosimilmente ci rallenta”, ha spiegato Alain Maron, il ministro alla Sanità di Bruxelles in un’intervista alla Rtbf il 26 aprile: “Non è un periodo propizio per le persone di fede musulmana per andare a farsi vaccinare”. I dati dei 19 comuni che compongono Bruxelles lo confermano: dove si concentrano le comunità musulmane, i tassi di vaccinazione sono nettamente più bassi rispetto al resto della regione e del paese. A Saint-Josse, dove la popolazione musulmana si avvicina al 50 per cento (più del doppio del resto della capitale), solo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel momento in cui la campagna di vaccinazione sta accelerando in, permettendo al paese di essere ai primi posti della classifica dell’Unione europea, il governo della regione di Bruxelles si è trovato di fronte a un problema inaspettato per raggiungere gli obiettivi dei gruppi prioritari. “Il periodo delverosimilmente ci rallenta”, ha spiegato Alain Maron, il ministro alla Sanità di Bruxelles in un’intervista alla Rtbf il 26 aprile: “Non è un periodo propizio per le persone di fede musulmana per andare a farsi vaccinare”. I dati dei 19 comuni che compongono Bruxelles lo confermano: dove si concentrano le comunità musulmane, i tassi di vaccinazione sono nettamente più bassi rispetto al resto della regione e del paese. A Saint-Josse, dove la popolazione musulmana si avvicina al 50 per cento (più del doppio del resto della capitale), solo ...

sofertweets : @stefanoa99 ???? avete invaso il Belgio perché perderete i pezzi sotto il livello del mare per via del riscaldamento globale, sempre avanti! - louisxheartx : per la cronaca: livenation ha levato il link per i biglietti del belgio e si pensa perché aspettano che sia Lou ad… - MattiaMelara__ : @ponzo992 Ho veramente difficoltà. Anche perché non vedo bene il Belgio. Ottima stagione però mi sembra poco, vedo tutti molto poco. - maripijiate : @retrouvailhes -se non sbaglio nei prossimi giorni manderanno la mail a chi ha il biglietto digitale per effettuare… - Sombrerosss : @LOVERVOFLOU Amo penso sia fake perché le date nuove ( 02 aprile Amsterdam 16 aprile Belgio 23 aprile doncaster) S… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Belgio Napoli, Fabian Ruiz torna in Liga: il sostituto arriva dal Belgio Lo spagnolo ha rifiutato di prolungare il contratto in scadenza nel 2023 perché vuole tornare in Spagna. Sulle sue tracce ci sono le tre big del calcio spagnolo: Real Madrid, Atletico Madrid e ...

Di Risio, 'così DR è il brand con la crescita più forte nel 2021, ora espansione all'estero' ... "andiamo verso una riorganizzazione del gruppo per i due brand, anche perché sono in arrivo novità ... Ma abbiamo anche contatti aperti in Belgio, Austria e Germania, mercati dove speriamo di poter ...

Seghezzi (Adapt): "Nelle imprese italiane scarsa cultura su importanza manager" latinaoggi.eu Lo spagnolo ha rifiutato di prolungare il contratto in scadenza nel 2023vuole tornare in Spagna. Sulle sue tracce ci sono le tre big del calcio spagnolo: Real Madrid, Atletico Madrid e ...... "andiamo verso una riorganizzazione del gruppo per i due brand, anchesono in arrivo novità ... Ma abbiamo anche contatti aperti in, Austria e Germania, mercati dove speriamo di poter ...