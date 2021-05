Per l’Uefa i ricchi non contagiano: all’Europeo voleva le tribune vip senza mascherine (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La Uefa è un mondo a parte, uno stato molto particolare all’interno dell’Europa stessa“. Comincia così un pezzo del Pais sulle forzature continue che l’Uefa prova a strappare alle restrizioni per il Covid, e non solo. Una evidenza ormai dettata da un anno di cronaca. Cui si aggiunge un dettaglio che il quotidiano spagnolo riporta. l’Uefa “voleva anche, come ha rivelato l’assessore allo sviluppo economico di Bilbao, Xabier Ochandiano, che i suoi manager e coloro che pagano cifre enormi somme per essere allo stadio all’Europeo, abbiano un trattamento diverso dal resto della popolazione: hanno proposto di non utilizzare mascherine nelle aree vip. Questa era una delle richieste per mantenere la sede di Bilbao, ma c’era di più. Secondo Ochandiano, i responsabili del calcio europeo hanno chiesto di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La Uefa è un mondo a parte, uno stato molto particolare all’interno dell’Europa stessa“. Comincia così un pezzo del Pais sulle forzature continue cheprova a strappare alle restrizioni per il Covid, e non solo. Una evidenza ormai dettata da un anno di cronaca. Cui si aggiunge un dettaglio che il quotidiano spagnolo riporta.anche, come ha rivelato l’assessore allo sviluppo economico di Bilbao, Xabier Ochandiano, che i suoi manager e coloro che pagano cifre enormi somme per essere allo stadio, abbiano un trattamento diverso dal resto della popolazione: hanno proposto di non utilizzarenelle aree vip. Questa era una delle richieste per mantenere la sede di Bilbao, ma c’era di più. Secondo Ochandiano, i responsabili del calcio europeo hanno chiesto di ...

