Per la morte di Luana indagati la titolare dell'azienda e l'addetto alla manutenzione (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI – Omicidio colposo, anche per il reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sono le ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura di Prato per la morte di Luana D'Orazio, la giovane di 22 anni rimasta uccisa lunedì mattina mentre era al lavoro nell'azienda Orditura Luana a Montemurlo, nel pratese. Per la morte della giovane due sono gli indagati: la titolare dell'azienda, Luana Coppini, 58 anni e Mario Cusimano, addetto alla manutenzione del macchinario. Gli investigatori lavorano senza tralasciare dettagli. A fare riscontri anche il dipartimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro ...

