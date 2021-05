Per la festa dell'Inter scatta piano anti - Covid: tremila persone fuori da San Siro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Come la si pensi, se sia giusto o meno festeggiare la propria squadra che si appresta a vincere lo scudetto in piena pandemia, il mega assembramento di tifosi in piazza Duomo domenica non è più ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 maggio 2021) Come la si pensi, se sia giusto o meno festeggiare la propria squadra che si appresta a vincere lo scudetto in piena pandemia, il mega assembramento di tifosi in piazza Duomo domenica non è più ...

matteosalvinimi : Non si può morire così. Sicurezza, regole, controlli a tappeto: altro che 'festa dei lavoratori', queste devono ess… - Adnkronos : #ErmalMeta preso di mira per i commenti sulla festa scudetto dei tifosi Inter al #Duomo - fattoquotidiano : Festa Inter, Sala: “Sentire il Cts per i prossimi eventi? Moratti grande interprete del ‘senno di poi’. Per sabato… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Inter-Samp, la Prefettura: 'Sabato nessuna festa scudetto, individuata un'area per 3000 tifosi in zona S. Siro' https://… - Robin73107081 : RT @ilruttosovrano: Milano, festa scudetto, la Lega polemizza sugli assembramenti, ma tre esponenti della Lega: Sardone, Morelli e Bastoni… -