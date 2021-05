Pensioni, rivoluzione per il lavoro part time: cosa cambia per il calcolo dei contributi (Di mercoledì 5 maggio 2021) La novità arriva direttamente dall'ultima circolare dell'Inps in cui vengono spiegate le nuove modalità di calcolo dell'anzianità contributiva: ecco tutto quello che c'è da ... Leggi su today (Di mercoledì 5 maggio 2021) La novità arriva direttamente dall'ultima circolare dell'Inps in cui vengono spiegate le nuove modalità didell'anzianitàva: ecco tutto quello che c'è da ...

BlogSpaggiari : I sindacati chiedono ad Andrea Orlando di abrogare la legge Fornero e di aggiungere tutele per le mamme e i giovani… - Today_it : Pensioni, rivoluzione per il lavoro part time: cosa cambia per il calcolo dei contributi - infoitinterno : La rivoluzione sulle pensioni: cosa accade col part-time - saturnomazzafe2 : @vanabeau Se dovesse andar male le riforme.., chi vincerà le elezioni che cosa darà al popolo...? Forse pane e acqu… -