Pensioni | da Quota 100 all’addio alle legge Fornero | cosa chiedono i sindacati al Governo

(Di mercoledì 5 maggio 2021), si cambia. Ipuntano tutto al momento su una riforma del sistema delle, e premono sulin queste ore perché diventi una priorità sul tavolo prima che si arrivi allo stop di100 previsto a fine anno.vogliono la riforma Per ila riforma delledovrebbe prevedere una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Cgil, Cisl e Uile premono nuove regole al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, con cuianche a gran voce un confronto. In queste ore lanciato anche la nuova iniziativa “Cambiare leadesso”, ...

... quando si chiuderà il passaggio a livello di100 , sono davvero pesanti. La proposta, ... Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri nell'iniziativa tenutasi ieri on line "Cambiare leadesso", ..., riaprire il cantiere delle riforme, il superamento dello scalone Riforma, la cura delle donne: lamamma Pensione contributiva di garanzia, riaprire il cantiere delle riforme [ Torna su ] Non c'è tempo da perdere occorre lavorare subito sulla riforma ...Nuova flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o, in alternativa, con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Pensione di garanzia per giovani, lavoratori discontinui e con basse retribuzion ...Cgil, Cisl e Uil insieme chiedono maggior flessibilità ed il superamento delle legge Fornero. Ecco le proposte di riforma del sistema pensionistico ...