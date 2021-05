Pensioni, calcolo: part time verticale riconosciuto (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - I periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall'Inps, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. E' quanto emerge dalla circolare Inps n. 74 del 4 maggio con la quale l'Istituto ha fornito le indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell'anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 350, della Legge di Bilancio. Precedentemente la disciplina previdenziale, ricorda la nota Inps, prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni Pensionistiche era pari a quello delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - I periodi non lavorati nei rapporti di lavoroo ciclico sono riconosciuti per intero dall'Inps, anche per le gestioni private, neldei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. E' quanto emerge dalla circolare Inps n. 74 del 4 maggio con la quale l'Istituto ha fornito le indicazioni sulla nuova modalità didell'anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 350, della Legge di Bilancio. Precedentemente la disciplina previdenziale, ricorda la nota Inps, prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazionistiche era pari a quello delle ...

TV7Benevento : Pensioni, calcolo: part time verticale riconosciuto... - fisco24_info : Pensioni, calcolo: part time verticale riconosciuto: Le indicazioni nella circolare dell'Inps… - cesco_82 : @OGiannino @CarloCalenda: a @Radio1Rai @PpBombardieri dice calcolo spesa pensioni ITA in linea con altri Paesi EU (… - ItinerariL : #Pensioni: il presidente dell'INPS Pasquale Tridico propone un'uscita flessibile, 'anticipata', applicando il calco… - alfonsoliguor11 : @todorov_denis Lo Stato siamo noi. Non so chi, ma di sicuro non ho mai letto un calcolo sul risparmio in pensioni.… -