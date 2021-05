Pedofilia | Ronzulli | ' intervenire a livello internazionale per fermare piattaforme porno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "In questi lunghi mesi di emergenza sanitaria, costretti a restare in casa, i bambini e i ragazzi hanno aumentato le ore trascorse davanti al computer senza il controllo dei genitori. Forse mai come in quest'anno di pandemia la rete ha mostrato il suo lato oscuro in modo così dirompente. I pedofili sanno bene che internet è uno dei luoghi più facili per avvicinare bambini e adolescenti che ormai sono iper-connessi, ma soprattutto convinti di essere al sicuro tra le mura domestiche. La rete, invece, non conosce confini il che favorisce la diffusione di materiale pedografico, spesso autoprodotto, che alimenta una sorta di mercato nero virtuale e a buon prezzo, dal quale i pedofili possono attingere e addirittura anche guadagnare”. Lo ha affermato Licia, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e ...