‘Peccato che è sposato’, Paola Barale e Rocco Siffredi su Instagram: il post per annunciare il programma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paola Barale ha pubblicato sui suoi canali social un piccolo video nel quale compare insieme a un personaggio che difficilmente ci saremmo aspettati: Rocco Siffredi. Ma cosa bolle in pentola tra la showgirl e il pornodivo? Presto (molto presto) li vedremo insieme in televisione. LEGGI ANCHE — ‘Non poter mangiare soldi’, Raz Degan e la foto sull’isola che fa sognare i fan Paola Barale compare su Instagram in un video registrato insieme a Rocco Siffredi… Il motivo è molto semplice: presto li vedremo insieme in tv. Photo Credits: KikapressPaola Barale su Instagram insieme a Rocco Siffredi Andiamo con ordine. Su Instagram, ... Leggi su funweek (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha pubblicato sui suoi canali social un piccolo video nel quale compare insieme a un personaggio che difficilmente ci saremmo aspettati:. Ma cosa bolle in pentola tra la showgirl e il pornodivo? Presto (molto presto) li vedremo insieme in televisione. LEGGI ANCHE — ‘Non poter mangiare soldi’, Raz Degan e la foto sull’isola che fa sognare i fancompare suin un video registrato insieme a… Il motivo è molto semplice: presto li vedremo insieme in tv. Photo Credits: Kikapresssuinsieme aAndiamo con ordine. Su, ...

