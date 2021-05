Paura per Casillas: al pronto soccorso per problemi al cuore (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex portiere ha accusato un problema cardiaco durante una partita di padel, lo scorso 28 aprile, che lo ha costretto al ricovero in ospedale Dopo la grande Paura due anni fa per un infarto, per Iker Casillas continuano a manifestrarsi problemi cardiaci. L’ex capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, lo scorso 28 aprile durante una partita con amici a padel ha avuto un malore che lo ha costretto a fermarsi e a recarsi al pronto soccorso. A riportare la notizia è la rivista Hola che parla di scompenso cardiaco e aritmia come causa del malore avvertito da Casillas. E’ in queste condizione che la bandiera spagnola arriva all’Ospedale Universitario Quirónsalud di Madrid, a Pozuelo de Alarcón. Preso subito in affidamento dai medici che lo hanno sottoposto a tutti gli ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex portiere ha accusato un problema cardiaco durante una partita di padel, lo scorso 28 aprile, che lo ha costretto al ricovero in ospedale Dopo la grandedue anni fa per un infarto, per Ikercontinuano a manifestrarsicardiaci. L’ex capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, lo scorso 28 aprile durante una partita con amici a padel ha avuto un malore che lo ha costretto a fermarsi e a recarsi al. A riportare la notizia è la rivista Hola che parla di scompenso cardiaco e aritmia come causa del malore avvertito da. E’ in queste condizione che la bandiera spagnola arriva all’Ospedale Universitario Quirónsalud di Madrid, a Pozuelo de Alarcón. Preso subito in affidamento dai medici che lo hanno sottoposto a tutti gli ...

