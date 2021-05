Paupisi | sabato si rinnoverà il direttivo della Pro Loco 

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –alle ore 17,00 è in programma l’assemblea dei sociPro Loco diper il rinnovo di tutte le cariche sociali. Rispettando dunque le norme stabilite dal Regolamento e dallo Statuto che disciplinano le modalità di elezione per il rinnovo degli organi statutariPro Loco, lo scorso 1 maggio alle ore 20.00 è terminato il termine per potersi tesserare e quindi poter partecipare, ed eventualmente candidarsi, alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. I soci con diritto di voto sono 93. Ecco l’elenco dei candidati alla carica di consiglieri del ConsiglioPro Loco di: Buffolino Gianluca, Maria Rosa Colangelo, Angelo Iannella, Carmela Li Calsi, Giovanni ...

