Passatista | pavido e conformista | sì | è proprio lui | il cinema italiano degli ultimi vent’anni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Estratto dal saggio di Gabriele Niola per Bietti Fotogrammi Odio il– 7 ragioni per sostenerlo con successo in ogni conversazione Questo è un corollario dell’odio. Ve lo dico subito. Tutto ilvive di schemi, strutture e generi codificati, e non c’è niente di male, alcuni dei film migliori di sempre aderiscono in pieno a uno o più cliché (Casablanca, 1942) oppure ci si appoggiano solidamente per innovarli (Per un pugno di dollari, 1964). Il problema viene quando modelli e strutture smettono di essere gabbie che stimolano la creatività e aiutano la produzione, per diventare gabbie che impediscono l’innovazione. Il western è nato, cresciuto e tramontato, il noir si è trasformato mille volte e anche il genere dei film di supereroi sta cambiando e a un certo punto morirà. Il...