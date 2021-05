Pass verde per gli stranieri, Draghi: “Fate le vacanze in Italia”. Recovery plan: 6,6 miliardi per il turismo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalla seconda metà di maggio l’Italia riapre ai turisti stranieri grazie a un “Pass verde nazionale” simile a quello introdotto per gli spostamenti degli Italiani fra regioni di diverso colore. Il provvedimento, che il premier Draghi annuncia invitando i turisti a “prenotare in Italia” le vacanze, si inquadra nelle misure per risollevare il turismo. Un settore al quale il Recovery plan ha destinato diversi miliardi di euro. Vaccini anche in azienda Intanto si lavora a un protocollo per le vaccinazioni anti Covid nelle aziende. Secondo una prima ipotesi, la vaccinazione potrebbe partire nella seconda metà di maggio. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia assicura: ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalla seconda metà di maggio l’riapre ai turistigrazie a un “nazionale” simile a quello introdotto per gli spostamenti deglini fra regioni di diverso colore. Il provvedimento, che il premierannuncia invitando i turisti a “prenotare in” le, si inquadra nelle misure per risollevare il. Un settore al quale ilha destinato diversidi euro. Vaccini anche in azienda Intanto si lavora a un protocollo per le vaccinazioni anti Covid nelle aziende. Secondo una prima ipotesi, la vaccinazione potrebbe partire nella seconda metà di maggio. Il ministro delMassimo Garavaglia assicura: ...

