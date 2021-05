Pass verde nazionale per viaggiare in Italia | come funziona | che cos’è e come si ottiene

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 15 maggio sarà introdotto il. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha confermato la voglia di allentare la morsa delle restrizioni. “Il mondo vuolein. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha affermato. “Grazie alle persone saranno in grado di spostarsi da un paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone”, ha specificato in merito al greeneuropeo, che entrerà in vigore a metà giugno. Restando tuttavia all’interno della penisola, il greenservirà a spostarsi tra ...

...Mario Draghi ha annunciato l'introduzione di un certificatonazionale, in vigore dalla seconda metà di maggio, che permetterà ai turisti europei di visitare il Paese in attesa del green...Se infatti come ha spiegato ieri in conferenza stampa il premier 'a partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il europeo ', nell'attesa l'Italia ha già 'introdotto unnazionale che ...Dalla seconda metà di maggio l'Italia riapre ai turisti grazie a un "pass verde nazionale" simile a quello introdotto con l'ultimo decreto legge. Intanto si lavoro a un protocollo per le vaccinazioni ...Dalla seconda metà di maggio l'Italia riapre ai turisti: «la pandemia ci ha costretto a chiudere, ma siamo pronti a ridare il benvenuto al mondo» dice il presidente ...