Parte il nuovo corso della Lega nel Sannio | Grant ufficializza le nomine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva l’ufficialità delledel segretario regionaleValentino. Confermate per Fiore e Ocone le indiscrezioni lanciate già nella serata di ieri (leggi qui) da Anteprima24. La novità riguarda ledi Giuliana Ciccopiedi e Maria Riccardi. Di seguito la nota stampa di: “Il segretario regionale on. Valentinocomunica che il coordinamento cittadinoSalvini Premier a Benevento è affidato a Pasquale Fiore che avrà il compito di costituire la lista per le prossime elezioni comunali. La deagli enti locali viene affidata a Silvio Falato, consigliere di Guardia Sanframondi. A Giuliana Ciccopiedi la dedei rapporti con le ...