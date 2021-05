Parla il presunto truffatore della mamma della Marini: ”Non sono un ladro, mia vita stravolta” (Di mercoledì 5 maggio 2021) ”Salve, mi chiamo Giuseppe Milazzo Andreani, sono siciliano, vivo a Roma e sono un produttore cinematografico”. Inizia così il video dal titolo ‘La verità di Giuseppe Milazzo Andreani’ che il produttore cinematografico, rinviato a giudizio con l’accusa di aver truffato la madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, e destinato al programma televisivo ‘Le Iene’, ha deciso invece di inviare all’Adnkronos sostenendo di volerlo divulgare perché il programma di Italia 1, non trasmettendolo, non gli ha dato il diritto di replica. “Non posso fare altro che pubblicare il video di smentita con le risposte alle domande che l’inviato Filippo Roma della trasmissione televisiva ‘Le Iene’ aveva preventivamente inviato al mio legale. Oggi -annuncia Milazzo- questo video sarà reso pubblico in rete. Anche se la mia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) ”Salve, mi chiamo Giuseppe Milazzo Andreani,siciliano, vivo a Roma eun produttore cinematografico”. Inizia così il video dal titolo ‘La verità di Giuseppe Milazzo Andreani’ che il produttore cinematografico, rinviato a giudizio con l’accusa di aver truffato la madre di Valeria, Gianna Orrù, e destinato al programma televisivo ‘Le Iene’, ha deciso invece di inviare all’Adnkronos sostenendo di volerlo divulgare perché il programma di Italia 1, non trasmettendolo, non gli ha dato il diritto di replica. “Non posso fare altro che pubblicare il video di smentita con le risposte alle domande che l’inviato Filippo Romatrasmissione televisiva ‘Le Iene’ aveva preventivamente inviato al mio legale. Oggi -annuncia Milazzo- questo video sarà reso pubblico in rete. Anche se la mia ...

