Paolo Ruffini, l’ex fidanzata lo denuncia per lesioni: “Guardate come mi ha ridotta” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il mese scorso l’ex fidanzata di Paolo Ruffini, Laura Cossu ha pubblicato delle Instagram Stories dalla barella di un pronto soccorso. In questi video la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto forti: “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un miss under standing, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna“. Qualche giorno fa Laura è tornata a parlare dal suo profilo. La ragazza ha condiviso la copertina di Nuovo, dove si legge ‘Clamoroso, Paolo Ruffini, l’ex fidanzata denuncia le lesioni ‘Guardate come mi ha ridotta‘. Subito dopo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il mese scorsodi, Laura Cossu ha pubblicato delle Instagram Stories dalla barella di un pronto soccorso. In questi video la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto forti: “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un miss under standing, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna“. Qualche giorno fa Laura è tornata a parlare dal suo profilo. La ragazza ha condiviso la copertina di Nuovo, dove si legge ‘Clamoroso,lemi ha‘. Subito dopo ...

