Paolo Ruffini denunciato dalla sua ex Lucia Cossu: il motivo e cosa è successo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pare sia scoppiata l'ennesima bomba nel mondo dello spettacolo italiano: Paolo Ruffini è stato denunciato da Lucia Cossu, ex compagna dell'attore e conduttore di Livorno, a seguito di alcune violenze fisiche che pare lui abbia inflitto alla modella 23enne. La notizia è emersa nelle ultime ore, ma già qualche settimana fa la ragazza ternana aveva postato alcune Instagram stories abbastanza eloquenti sul proprio account Social. L'ex VJ di Mtv che da diversi anni è impegnato nel sociale, aiutando i ragazzi con la sindrome di down ad abbattere gli stereotipi, è tornato al centro dei pettegolezzi e non per la rottura ormai conclamata con la ex allieva di Amici di Maria De Filippi Diana Del Bufalo, ma perché pare aver picchiato l'ormai ex fidanzata Lucia Cossu.

