Pallanuoto, la Pro Recco vince la Coppa Italia 2021 a Palermo: Brescia sconfitta 11-10 (Di mercoledì 5 maggio 2021) E' la Pro Recco a conquistare la Coppa Italia 2021 di Pallanuoto maschile. La squadra ligure si aggiudica le Final Four a Palermo e aggiunge un nuovo trofeo al proprio palmares. sconfitta in finale per Brescia, apparsa davvero troppo in disarmo stasera nelle fasi iniziali e poi capace di rimontare tra mille rimpianti al cospetto della corazzata di Hernandez, che nel finale si addormenta ma riesce a vincere 11-10. Nel primo periodo è Brescia a sbloccare per prima la casella zero con la rete di Renzuto Iodice. Alla distanza, però, vengono fuori i campioni del mondo con il pareggio firmato da Figlioli con un diagonale meraviglioso, quindi arriva a stretto giro di posta la conclusione di Younger che vale il sorpasso.

