Pallanuoto, Final Four Coppa Italia 2021: il Telimar chiude al terzo posto, Ortigia ko ai rigori (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Telimar batte Ortigia ai rigori e conquista il terzo posto alle Final Four di Coppa Italia 2021 di Pallanuoto maschile ospitate proprio dalla squadra di Palermo. Alla Comunale Olimpionica bisogna ricorrere alla lotteria dei rigori dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Il derby tutto siciliano va dunque alla squadra di Baldineti col punteggio Finale di 13-12, si arrendono al quarto posto i siracusani guidati ieri e oggi da Abela. Finalina dall’andamento davvero particolare quella tra le due squadre siciliane. Primi sei minuti costellati di errori e senza gol, poi ne arriva uno per parte con Damonte per i padroni di casa e Miriachi per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilbatteaie conquista ilalledidimaschile ospitate proprio dalla squadra di Palermo. Alla Comunale Olimpionica bisogna ricorrere alla lotteria deidopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Il derby tutto siciliano va dunque alla squadra di Baldineti col punteggioe di 13-12, si arrendono al quartoi siracusani guidati ieri e oggi da Abela.ina dall’andamento davvero particolare quella tra le due squadre siciliane. Primi sei minuti costellati di errori e senza gol, poi ne arriva uno per parte con Damonte per i padroni di casa e Miriachi per ...

sportface2016 : #Pallanuoto, #FinalFour #CoppaItalia 2021: il #Telimar chiude al terzo posto, #Ortigia ko ai rigori - zazoomblog : Pro Recco-Brescia in tv: canale orario e diretta streaming finale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto - #Recco… - zazoomblog : LIVE – Brescia-Ortigia 13-6 semifinale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto (DIRETTA) - #Brescia-Ortigia… - zazoomblog : LIVE – Brescia-Ortigia 10-4 semifinale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto (DIRETTA) - #Brescia-Ortigia… - zazoomblog : LIVE – Brescia-Ortigia 9-3 semifinale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto (DIRETTA) - #Brescia-Ortigia… -