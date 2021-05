Pallanuoto, Coppa Italia maschile alla Pro Recco. Brescia sconfitto in finale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pallanuoto, Pro Recco ha vinto la Coppa Italia. Brescia sconfitto in finale di una sola rete. ROMA – La Pro Recco ha vinto la Coppa Italia maschile di Pallanuoto. Dopo una stagione condizionata dalla pandemia, la squadra ligure ha deciso di riprendere da dove aveva lasciato ed è andato a conquistare l’ottavo titolo consecutivo in questa competizione (la quindicesima della storia su ventinove giocate). Una prestazione molto importante per i liguri che, nonostante un calo nel finale, sono riusciti a conquistare il titolo battendo nella volata finale il Brescia. Grande rammarico per ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021), Proha vinto laindi una sola rete. ROMA – La Proha vinto ladi. Dopo una stagione condizionata dpandemia, la squadra ligure ha deciso di riprendere da dove aveva lasciato ed è andato a conquistare l’ottavo titolo consecutivo in questa competizione (la quindicesima della storia su ventinove giocate). Una prestazione molto importante per i liguri che, nonostante un calo nel, sono riusciti a conquistare il titolo battendo nella volatail. Grande rammarico per ...

