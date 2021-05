Pallanuoto, Coppa Italia 2021: non riesce la rimonta da sogno all’AN Brescia. Pro Recco in trionfo per la quindicesima volta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quindicesimo trionfo nella storia, settimo consecutivo (l’anno scorso ricordiamo che non si è disputata l’edizione a causa del Covid). Una Pro Recco inarrestabile agguanta la Coppa Italia di Pallanuoto 2021: battuta a Palermo nella finalissima per 11-10 un’AN Brescia mai doma. Match di livello altissimo: i recchelini hanno disputato una prima parte di gara devastante, con un approccio intensissimo all’incontro (vantaggio di 5-1 dopo il primo quarto, addirittura 9-3 a metà gara). La pratica è già chiusa, ma i ragazzi di Sandro Bovo non si arrendono e, a mano a mano, si riavvicinano. Rischio di rimonta da sogno sul finale: Jokovic e Vlachopoulos accorciano le distanze fino al -1, ma non c’è spazio per trovare il pari. Miglior marcatore è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quindicesimonella storia, settimo consecutivo (l’anno scorso ricordiamo che non si è disputata l’edizione a causa del Covid). Una Proinarrestabile agguanta ladi: battuta a Palermo nella finalissima per 11-10 un’ANmai doma. Match di livello altissimo: i recchelini hanno disputato una prima parte di gara devastante, con un approccio intensissimo all’incontro (vantaggio di 5-1 dopo il primo quarto, addirittura 9-3 a metà gara). La pratica è già chiusa, ma i ragazzi di Sandro Bovo non si arrendono e, a mano a mano, si riavvicinano. Rischio didasul finale: Jokovic e Vlachopoulos accorciano le distanze fino al -1, ma non c’è spazio per trovare il pari. Miglior marcatore è ...

