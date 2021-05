Palestre | vacanze e concerti | le novità sui voucher nel decreto Sostegni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il provvedimento dovrebbe ottenere il via libera di Palazzo Madama in prima lettura fra giovedì 6 e venerdì 7 maggio

Il Sole 24 ORE

Indice Rdc impignorabile Famiglie separate Irpef affitti Covid hotel per i vaccini Irap Imu, Tosap, canone Rai Spettacoli dal vivo VoucherSfratti Città d'arte Cassa integrazione...Penso a, settore wedding...'. Voglia di cultura - Tornano a essere aperti anche i siti ... 'è arrivato il momento di prenotare le vostrein Italia, non vediamo l'ora di accogliervi di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La sensazione, in fondo, è che – come previsto – non ci sia più una resistenza granitica dalle parti di palazzo Chigi sul mantenimento del coprifuoco alle 22. Da quello che rimbalza da Roma, infatti, ...