Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 05/05/2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) La scorsa settimana potrebbe essere stata molto impegnativa per te, perché il Sole, Saturno e Urano hanno portato un po' di scompiglio e dei cambiamenti indesiderati nella tua vita. Nello specifico potrebbero esserci state delle tensioni a casa o a lavoro. Forse hai la sensazione che il caos e la tensione arrivino da ogni direzione, ma il cielo indica che potresti riuscire a trovare una soluzione entrando in contatto con te stessa e cercando di cambiare la tua prospettiva sulla situazione attuale. Amica.

