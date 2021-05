Oroscopo Leone, domani 6 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Amici del Leone, gli astri sopra alla vostra testa stanno cambiando rapidamente forma e posizione, garantendovi qualche influsso leggermente dissonante. In particolar modo, sembra che a risentirne possa essere principalmente il vostro umore e tono vitale. State attenti particolarmente alla posizione della Luna con le sue influenze disarmoniche che nel corso di giovedì potrebbero tramutarsi in una ridotta intraprendenza. Cercate, magari, di non impegnarvi in nulla di eccessivamente faticoso o ambizioso ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 6? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, gli astri sopra alla vostra testa stanno cambiando rapidamente forma e posizione, garantendovi qualche influsso leggermente dissonante. In particolar modo, sembra che a risentirne possa essere principalmente il vostro umore e tono vitale. State attenti particolarmente alla posizione della Luna con le sue influenze disarmoniche che nel corso di giovedì potrebbero tramutarsi in una ridotta intraprendenza. Cercate, magari, di non impegnarvi in nulla di eccessivamente faticoso o ambizioso ...

