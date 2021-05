Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 05/05/2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per le prossime tre settimane ti sentirai a tuo agio nelle tue giornate e la tua mente sarà attivissima. Di recente Mercurio, il tuo pianeta dominante, è entrato in Gemelli e la sua presenza potrebbe aver aumentato le tue capacità comunicative e stimolato il tuo ingegno. Durante il prossimo mese i tuoi pensieri poi si concentreranno sulla tua situazione economica, perché quel curioso di Marte potrebbe tanto aumentare il tuo potenziale di guadagno, quanto le tue spese. Stai attenta e non esagerare! Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per le prossime tre settimane ti sentirai a tuo agio nelle tue giornate e la tua mente sarà attivissima. Di recente Mercurio, il tuo pianeta dominante, è entrato ine la sua presenza potrebbe aver aumentato le tue capacità comunicative e stimolato il tuo ingegno. Durante il prossimo mese i tuoi pensieri poi si concentreranno sulla tua situazione economica, perché quel curioso di Marte potrebbe tanto aumentare il tuo potenziale di guadagno, quanto le tue spese. Stai attenta e non esagerare! Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

