Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 05/05/2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) La tua vita romantica potrebbe essere stata poco soddisfacente negli ultimi tempi, ma alcuni eventi potrebbero migliorarla. Il passionale Plutone presto verrà punzecchiato dall'adorabile Venere e, se sei single, potrebbe offrirti l'opportunità di rimetterti insieme a un tuo ex. Un'altra possibilità è che figli o creatività siano al centro dei tuoi pensieri. Il tuo talento artistico sarà così apprezzato che potrebbe rivelarsi redditizio, mentre il tempo che passerai con i tuoi figli risulterà particolarmente rigenerante. Le relazioni con le persone che ti sono più care, o con cui condividi la stessa passione creativa, fioriranno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

