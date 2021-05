Oriella Dorelli | chi è | età | carriera | altezza | malattia | vita privata

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 5 maggio 2021)Dorella è una ballerina classica italiana dallo straordinario successo. Oggi, mercoledì 5 maggio, la ballerina sarà protagonista del salotto nel primo pomeriggio di Rai uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lei.Dorella: chi è?Dorella nasce a Milano il 25 gennaio 1952, ha 69 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Lei è una delle più famose ballerine italiane che ha portato in scena moltissimi spettacoli di grande successo. Sin da bambina ha avuto una grandissima passione per la danza ed infatti indossava gli abiti della zia ed inventava passi di ballo immaginando di essere dinanzi ad un grande pubblico. A soli otto anni arriva per lei la grande occasione,Dorella, legge su un giornale che è possibile iscriversi gratuitamente alle ...