Oriella Dorella: ha figli? chi sono? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oriella Dorella e l'ex marito Eugenio Gavallotti hanno adottato due figli Moseis e Marcos. La ballerina classica oggi, mercoledì 5 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più sui suoi figli. Oriella Dorella: chi sono i figli? Oriella Dorella il suo ex marito hanno provato per tantissimo tempo ad avere dei figli naturali, ma non sono arrivati e così hanno deciso di adottare dei bambini. La coppia così adottato due fratelli di origine brasiliana Marcos e Moseis che sono estremamente legati ai loro genitori. I ragazzi hanno vissuto con la mamma in seguito alla ...

