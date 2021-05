Ordinanza Regione Liguria: didattica nelle scuole facoltativamente all'80% (Di mercoledì 5 maggio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di mercoledì 5 maggio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

in_sanitas : <b>Covid, in Sicilia tre nuove zone rosse e undici prorogate</b> - Undici proroghe e tre nuove 'zone rosse' in Sici… - nonnino37 : RT @rep_roma: Rifiuti Roma, il Tar respinge il ricorso del Campidoglio. Resta valida l'ordinanza della Regione [di Lorenzo D'Albergo] [aggi… - Agenparl : CORONAVIRUS - Ordinanza 27 - Decreti 142 e 143 del 30 aprile 2020 Presidente Regione Marche -… - ustampavda : Valle d'Aosta in zona rossa - Le disposizioni relative alle palestre, piscine, centri natatori, benessere e termali… - ustampavda : Valle d'Aosta in zona rossa - Le disposizioni relative alle attività di servizi alle persone - l'ordinanza regional… -