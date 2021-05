**Omofobia: Meloni, ‘non ho mai capito cosa è il gender’** (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Non ho mai capito bene” cosa è il gender “e credo neanche quelli che lo propongono, infatti ne propongono sempre di nuovi”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Non ho maibene”è il gender “e credo neanche quelli che lo propongono, infatti ne propongono sempre di nuovi”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : **Omofobia: Meloni, 'non ho mai capito cosa è il gender'**... - ringetto65 : RT @MarottaMahalufe: La Meloni al mercato strilla dicendo: Solidarietà a salvini per le minacce di morte, da parte degli stessi che accusan… - MarottaMahalufe : La Meloni al mercato strilla dicendo: Solidarietà a salvini per le minacce di morte, da parte degli stessi che accu… - FrkartC : RT @m_fresu: Il DDL Zan è un atto di civiltà contro razzismo e omofobia, e rivoluzionario in ambito di Codice Penale; entrando in vigore, a… - frankcarta : RT @m_fresu: Il DDL Zan è un atto di civiltà contro razzismo e omofobia, e rivoluzionario in ambito di Codice Penale; entrando in vigore, a… -