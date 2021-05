Omofobia, in arrivo testo del centrodestra di governo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il centrodestra di governo è al lavoro per un testo unitario contro le violenze, alternativo al Ddl Zan. Non sarà, quindi, iniziativa di un singolo partito, rende noto la Lega. In mattinata, il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, parlando del Ddl Zan ha detto che “noi non abbiamo alcuna paura di confrontarci con chi ha idee diverse. Voglio sperare che lo stesso valga per i senatori della ex maggioranza giallorossa. Domani presenterò la relazione sul ddl Zan e tutti i testi di legge ad esso collegati. Poi dichiarerò aperta la discussione e i colleghi potranno confrontarsi nella sede prevista dalla Costituzione: la Commissione. Le leggi si fanno qui”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildiè al lavoro per ununitario contro le violenze, alternativo al Ddl Zan. Non sarà, quindi, iniziativa di un singolo partito, rende noto la Lega. In mattinata, il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, parlando del Ddl Zan ha detto che “noi non abbiamo alcuna paura di confrontarci con chi ha idee diverse. Voglio sperare che lo stesso valga per i senatori della ex maggioranza giallorossa. Domani presenterò la relazione sul ddl Zan e tutti i testi di legge ad esso collegati. Poi dichiarerò aperta la discussione e i colleghi potranno confrontarsi nella sede prevista dalla Costituzione: la Commissione. Le leggi si fanno qui”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

