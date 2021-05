Omicidio Mario Cerciello Rega, i due americani Hjorth e Elder condannati all’ergastolo in primo grado (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finnegan Lee Elder e Cristian Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani accusati dell’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, sono stati condannati in primo grado all’ergastolo. A stabilirlo la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma arrivata nella sera di oggi, 5 maggio 2021. La procura di Roma aveva chiesto l’ergastolo e un mese di isolamento diurno per i due imputati. Nella sua requisitoria, a marzo scorso, la pm Maria Sabina Calabretta aveva dichiarato che Mario Cerciello Rega era “stato ucciso da due assassini. C’è stato il contributo e la consapevolezza piena di entrambi”. Secondo l’accusa, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finnegan Leee Cristian Gabriel Natale, i due giovaniaccusati dell’del vicebrigadiere dei carabinieri, sono statiin. A stabilirlo la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma arrivata nella sera di oggi, 5 maggio 2021. La procura di Roma aveva chiesto l’ergastolo e un mese di isolamento diurno per i due imputati. Nella sua requisitoria, a marzo scorso, la pm Maria Sabina Calabretta aveva dichiarato cheera “stato ucciso da due assassini. C’è stato il contributo e la consapevolezza piena di entrambi”. Secondo l’accusa, ...

