Omicidio del carabiniere Cerciello, ergastolo per i due giovani americani Elder e Hjorth (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una camera di consiglio-fiume che si è protratta oltre dieci ore. E poi i giudici della prima Corte d'Assise hanno condannato all’ergastolo, come richiesto dalla Procura di Ro ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una camera di consiglio-fiume che si è protratta oltre dieci ore. E poi i giudici della prima Corte d'Assise hanno condannato all’, come richiesto dalla Procura di Ro ... sul sito.

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - Tg1Rai : L'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri #MarioCercielloRega. La Corte d'Assise di Roma, dopo tredici ore di C… - Agenzia_Ansa : Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth. E' quanto deciso dalla Prima Corte d'Ass… - pepo1913 : RT @GiulioSiamoNoi: La famiglia #Regeni chiede il richiamo dell’ambasciatore per consultazioni. Tra qualche mese l'incarico scadrà. Aspetti… - cristin86212732 : RT @GiulioSiamoNoi: La famiglia #Regeni chiede il richiamo dell’ambasciatore per consultazioni. Tra qualche mese l'incarico scadrà. Aspetti… -