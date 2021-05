Omicidio Cerciello Rega, ergastolo per Elder e Hjorth. La vedova: "Mario merita rispetto" (Di giovedì 6 maggio 2021) ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per concorso nell'Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Questa la decisione della prima Corte d'Assise dopo una camera di consiglio-fiume durata oltre tredici ore. La sentenza prevede anche il pagamento di un milione di euro circa a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili e due mesi di isolamento diurno per i condannati (la lettura della sentenza di condanna: il video). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 maggio 2021)per Finnegan Leee Gabriel Nataleper concorso nell'del vicebrigadiere. Questa la decisione della prima Corte d'Assise dopo una camera di consiglio-fiume durata oltre tredici ore. La sentenza prevede anche il pagamento di un milione di euro circa a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili e due mesi di isolamento diurno per i condannati (la lettura della sentenza di condanna: il video).

