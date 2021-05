Omicidio Cerciello, arriva la sentenza: ergastolo per Elder e Hjorth. Il legale della famiglia: «Sentenza severa per delitto atroce» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo 13 ore di camera di consiglio, la Prima Corte d’Assise di Roma ha deciso. I due ragazzi di origini statunitensi Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth accusati dell’Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sono stati condannati all’ergastolo. Presenti in aula i familiari del militare, tra cui la moglie Rosa Maria Esilio. Dopo la Sentenza Rosa è scoppiata in lacrime e ha detto: «È stato un lungo e doloroso processo. Questo non mi riporterà Mario. Non lo riporterà in vita, non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova. L’integrità di Mario è stata dimostrata nonostante da morto abbia dovuto subire tante insinuazioni». Franco Coppi, legale della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo 13 ore di camera di consiglio, la Prima Corte d’Assise di Roma ha deciso. I due ragazzi di origini statunitensi Finnegan Leee Gabriel Nataleaccusati dell’del vicebrigadiere MarioRega sono stati condannati all’. Presenti in aula i familiari del militare, tra cui la moglie Rosa Maria Esilio. Dopo laRosa è scoppiata in lacrime e ha detto: «È stato un lungo e doloroso processo. Questo non mi riporterà Mario. Non lo riporterà in vita, non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova. L’integrità di Mario è stata dimostrata nonostante da morto abbia dovuto subire tante insinuazioni». Franco Coppi,...

