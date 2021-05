Olimpiadi Tokyo 2020, si vaccinano gli azzurri: si vuole l’immunità entro fine giugno (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’inizio della campagna vaccinale a favore degli atleti azzurri protagonisti alle prossime Olimpiadi è fissata al 7 maggio. Il CONI ha delegato alla Fmsi, la Federazione Medico Sportiva Italiana, gli aspetti organizzativi e le relative procedure di programmazione del piano vaccinale in accordo con le federazioni olimpiche. I centri designati per le vaccinazioni saranno l’Istituto Spallanzani di Roma e il Palazzo delle Scintille di Milano. A Roma le vaccinazioni saranno effettuate tutti i giorni della settimana dalle ore 17 alle 18.30: il vaccino inoculato sarà Moderna. A Milano le somministrazioni saranno quotidiani dalle ore 15 alle 18: qui il vaccino somministrato sarà Pfizer/BioNTech. Si spera di poter avere tutti gli azzurri vaccinati entro la fine di giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’inizio della campagna vaccinale a favore degli atletiprotagonisti alle prossimeè fissata al 7 maggio. Il CONI ha delegato alla Fmsi, la Federazione Medico Sportiva Italiana, gli aspetti organizzativi e le relative procedure di programmazione del piano vaccinale in accordo con le federazioni olimpiche. I centri designati per le vaccinazioni saranno l’Istituto Spallanzani di Roma e il Palazzo delle Scintille di Milano. A Roma le vaccinazioni saranno effettuate tutti i giorni della settimana dalle ore 17 alle 18.30: il vaccino inoculato sarà Moderna. A Milano le somministrazioni saranno quotidiani dalle ore 15 alle 18: qui il vaccino somministrato sarà Pfizer/BioNTech. Si spera di poter avere tutti glivaccinatiladi. SportFace.

